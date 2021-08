Stiri pe aceeasi tema

- Alarmant! Trei cutremure s-au produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul cutremur s-a produs la ora 1.06 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 2,9,…

- Trei cutremure s-au produs in noaptea de marți spre miercuri, in mai puțin de jumatate de ora, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Trei cutremure s-au produs in noaptea de marți spre miercuri, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Natinal de Cercetare-Dezvoltare si pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Mediafax. Primul cutremur s-a produs la ora 1.06 in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, si a avut…

- Noaptea trecuta țara noastra a fost din nou zguduita de doua cutremure puternice, dintre care unul mult mai puternic. Seismele s-au produs la o distanța mica unul fața de celalalt, in zona Vrancea.

- Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Este al doilea cutremur cu magnitudine peste 4 inregistrat in ultimele 7 zile. Pe data de 6 iulie, tot in zona Vrancea a avut un seism de 4,3 grade. Cutremurul din…

- Trei cutremure au avut loc luni noaptea, in Romania, in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1, 2.0, respectiv 2.1 grade pe scara Richter. Trei cutremure in Romania, in noaptea de luni spre marți Conform anunțului facut de Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea de 3,3, a avut loc, luni, la pranz, in județul Vrancea. Și asta, la mai puțin de o ora de alt seism, cu magnitudinea de 3,1. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, al doilea cutremur a avut loc la ora 13.36. Acesta a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a inregistrat, luni, in județul Vrancea. Potrivit Instritutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 14 Iunie 2021, la ora 12:53, s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, un cutremur cu magnitudinea M (EWS) 3.1, la adancimea…