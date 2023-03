Stiri pe aceeasi tema

- Seismul s-a inregistrat la o adancime de 90 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 37 km vest de Focsani, 69 km nord de Buzau, 73 km est de Sfantu-Gheorghe, 87 km est de Brasov, 89 km sud de Bacau, 89 km sud-vest de Barlad.In Romania, cea mai puternica miscare tectonica din acest an, cu magnitudinea…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca un nou cutremur s-a produs sambata, 11 martie, in jurul orei 16:17:05. Seismul a avut loc in zona Olteniei, Gorj, și a avut o magntitudine de 3.6 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 15 kilometri.…

- In ziua de 11.03.2023, 14:09:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs la 57km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe, 61 km E de Brasov, 64 km V de Focsani, 73 km NE de Ploiesti, a transmis Institutul…

- Un cutremur s-a produs, sambata duipa-amiaza, in Romania, in zona seismica Vrancea. In ziua de 11.03.2023, 14:09:18 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140 km. Cutremurul s-a produs la 57km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe,…

- In ziua de 11.03.2023, 14:09:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs la 57km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe, 61km E de Brasov, 64km V de Focsani, 73km NE de Ploiesti, a transmis Institutul…

- In ziua de 11.03.2023, 14:09:17 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.1, la adancimea de 124.581 km.Potrivit IUNFP, cutremurul s a produs la 54km SE de Sfantu Gheorghe, 57km E de Brasov, 60km NV de Buzau, 68km V de Focsani, 72km N de Ploiesti,…

- UPDATE: Un al doilea cutremur, mai slab, cu magnitudinea 3 pe scara Richter, s-a produs la ora 17.21, in Gorj, la adancimea de 15 km. „Cutremurul s-a produs la 109 km SV de Sibiu, 111 km NV de Craiova, 146km V de Pitesti, 157km SE de Timisoara, 176km SE de Arad, 181km S de Cluj-Napoca, 206km V de Brasov“,…

- Un cutremur de 4.5 grade pe scara Richter a avut loc, luni dimineața, in zona seismica Vrancea, din județul Buzau. Seismul s-a produs la ora locala 3:26 și a fost urmat de alte trei seisme cu magnitudini mai mici, anunța Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul…