- Potrivit INFP, la ora 05:25:34 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 81km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km E de Brasov, 90km S de Bacau, 104km NE de Ploiesti, 111km V de Galati, 115km…

- Trei cutremure in Romania, azi noapte! Cat de mari au fost. Trei cutremure au fost inregistrate in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1, 2.0, respectiv 2.1 Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 15 Iunie…

- Potrivit INFP, la ora 03:08:00 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 18km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 81km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau, 111km V de Galati, 112km…

- In ziua de 14 Iunie 2021, la ora 12:53:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea (EWS) M 3.2, la adancimea de 167km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov, 94km S de Bacau, 100km NE de Ploiesti, 115km V…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 12.53, a avut magnitudinea de 3,8 și s-a produs la adancimea de 167 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (80 km), Bacau (94 km), Ploiești (100 km), Galați (115 km),…

- Cutremur in Romania. Un seism de 3,1 grade a avut loc, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 5:36, la o adancime de 126 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53 km SE de Brasov,…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca, marti, ca un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs in judetul Buzau. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adancimea…

