Stiri pe aceeasi tema

- Trei curse care trebuiau sa aterizeze luni seara pe Aeroportul din Iași au fost deviate spre alte aeroporturi din țara, din cauza vremii nefavorabile. Județul Iași este luni seara sub avertizare Cod roșu de furtuni. „Trei curse internaționale care ar fi trebuit sa aterizeze in aceasta seara…

- Trei curse care trebuiau sa aterizeze luni seara pe Aeroportul din Iași au fost deviate spre alte aeroporturi din țara, din cauza vremii nefavorabile. Județul Iași este sub avertizare Cod roșu de furtuni. „Trei curse internaționale care ar fi trebuit sa aterizeze in aceasta seara la Iași au fost deviate…

- ”Proiectul de imbunatatire a sistemelor de comunicatii operative a demarat in 2018, fiind absolut necesar in zonele unde sunt prezente instalatii electrice, dar unde nu ajunge semnalul de telefonie mobila sau in situatiile in care retelele de telefonie nu sunt functionale. Noul sistem de radio-comunicatii…

- Astfel, potrivit CNCAV, primele 10 localitați in funcție de procentul acoperirii vaccinale sunt: 47.19% - comuna Dumbravița, județul T,imiș;43.85% - orașul Borsec, județul Harghita;43.09% - municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj;43.04% - comuna Rimetea, județul Alba;40.30% - comuna Valea Lupului, județul…

- Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2021 au fost publicate, luni, 5 iulie, de Ministerul educației. 112 candidați din toata țara au obținut media 10 la examen, iar dintre aceștia, 21 de absolvenți sunt din București. La Bacalaureatul de anul trecut, 39 de elevi din Capitala au reușit sa…

- Autoritațile au prezentat topul localitaților din Romania in funcție de procentul acoperirii cu vaccinarea. Intre primele zece localitați sunt doar trei orașe, iar majoritatea comunitaților sunt din Ardeal. Statistica este prezentata pe platforma RO Vaccinare . Potrivit acesteia, primele 10 localitați…

- Dintr-o problema in alta. Aproape 140.000 de animale sunt afectate de pesta porcina africana cele 300 de focare cate sunt active in Romania, anunța Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Cele mai multe focare de pesta porcina sunt in Gorj (79), Sibiu (34),…

- Romania are nevoie de infrastructura, iar proiectele in materie vor fi facute in termenul asumat, a declarat prim-ministrul Florin Citu, care a precizat ca va discuta acest subiect si in cadrul vizitei de la Bruxelles in care va merge in aceasta saptamana. "Am vrut neaparat sa vad acest…