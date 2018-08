Trei cupluri blestemate de astre. Relaţia lor este un dezastru total BERBEC-SCORPION Berbecii si Scorpionii vor reusi cu greu sa gaseasca un echilibru. Conflictele pot sa apara din senin, si asta pentru ca ambele semne sunt foarte orgolioase si dornice sa detina suprematia in relatie. In plus, firea independenta a Berbecilor va intra in conflict cu nevoia obsesiva a Scorpionilor de a detine controlul. Certurile dure vor fi la ordinea zilei in relatia celor doi. CAPRICORN - SAGETATOR Sagetatorii si Capricornii nu vor putea avea niciodata o relatie fericita, oricat ar incerca. Cei doi nativi sunt extrem de diferiti. In timp ce Capricornii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

