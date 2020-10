Politistii antidrog si procurorii DIICOT au fost descoperit in trei locuinte din Sectorul 2 al Capitalei culturi indoor de cannabis, formate din 81 de plante, o persoane fiind retinuta in acest caz pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat al IGPR, politistii antidrog din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii DIICOT - Structura Centrala au efectuat, joi, patru perchezitii la mai multe persoane banuite de trafic de droguri. Ancheta in cauza a inceput in luna mai a acestui an, din cercetari rezultand ca doua persoane ar fi infiintat mai multe culturi de cannabis,…