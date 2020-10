Stiri pe aceeasi tema

- Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a reacționat printr-un comunicat dupa situația haotica aparuta in Liga 1, ca urmare a deciziei FRF a pastra meciurile din barajul de promovare/ mențiere in Liga 1 pe 9 și 12 august. Ieri, cluburile din Liga 1 au decis ca ierarhia din play-out sa se stabileasca…

- Rodica Tanasescu, vicepreședintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, a vorbit la TVR despre problema concediilor medicale in cazul persoanelor aflate in izolare sau in carantina la domiciliu din cauza infectarii cu Sars Cov 2.

- "Am facut o adresa catre DSP sa putem repeta testul maine, unul, poimaine, celalalt si sa putem juca in continuare. Asteptam acum raspunsul DSP-ului, noi am facut adresa astazi. Incercam toate variantele pentru a termina acest campionat cum ne dorim. Speram ca ni se va da posibilitatea sa facem doua…

- Cum ne putem planifica o vacanta pe timp de pandemie Trebuie sa respectam mai multe reguli pentru a fi in siguranta Nu trebuie sa renuntam complet la relaxare, alaturi de membrii familieiPlanificarea si plecarea in vacanta pe timp de pandemie nu este o misiune imposibila, chiar daca multe restrictii…

- Ministerul Educației va fi luat prin surprindere, peste cateva saptamani, cand va afla ca incepe anul școlar. Același gen de surprindere pe care o incearca unele primarii in pragul iernii, cand incepe sa ninga. Masurile pe care soliștii invațamantului romanesc ar trebui sa le ia sunt inca in stadiul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, marți, ca medicii de familie care monitorizeaza persoanele aflate in izolare la domiciliu vor fi cooptați și in anchetele epidemiologice care vor fi desfașurate. „S-a discutat acest lucru. Medicii de familie pot fi implicati, in acest moment, pentru cei care…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, dupa amiaza, la Digi24.ro, ca Guvernul a discutat in aceasta dupa amiaza situația evolulției epidemiei de coronavirus. Tataru a afirmat ca, in funcție de evoluția epidemiei, poate fi luata la un momentat masura izolarii unei zone sau a unui cartier.…

- Secretarul gen al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Stefan, a declarat sambata, pentru AGERPRES, dupa cazul pozitiv de coronavirus depistat la un component al echipei CFR Cluj, ca nu se pune problema ca aceasta editie a Ligii I sa nu se poata termina. "Meciul echipei CFR Cluj…