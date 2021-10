Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu inca neevaluat academic publicat luna trecuta online a prezentat trei coronavirusuri cu elemente similare SARS-CoV-2, descoperite in Laos (Asia de Sud-Est), ce pot oferi noi indicii privind originea virusului ce provoaca COVID-19 .

- Astfel, pe langa cele 15 paturi din sectia de Terapie Intensiva, inca 25 de paturi vor fi folosite pentru pacientii cu forme usoare si medii de COVID-19.Aceasta masura vine in contextul in care numarul pacientilor infectati creste intr-un ritm alarmant in judetul Ilfov.,,Este datoria noastra, a autoritatilor,…

- Spitalul PNF Leordeni, exclusiv pentru bolnavii de Covid-19! Incepand cu data de 08.10.2021, conform dispozitiei nr. 32728/07.10.2021 emisa de Direcția de Sanatate Publica Argeș, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni va oferi servicii medicale doar bolnavilor de Covid-19, avand o capacitate de 66…

- Conform regulilor impuse pentru a opri raspandirea COVID-19, daca intr-o clasa este descoperit un caz de infectare cu COVID-19, in randul elevilor, intreaga grupa de elevi va continua cursurile in mediul online pentru 8 zile. Dupa 8 zile, elevii pot merge sa se testeze in centrele organizate in școala…

- Italia a devenit prima tara membra a UE care instituie certificatul sanitar COVID-19 obligatoriu pentru angajati, atat in sectorul public cat si in cel privat, o decizie cu caracter general care deschide o bresa in blocul comunitar, unde s-a recurs la aceasta masura de combatere a pandemiei intr-un…

- Marea Britanie va oferi cetatenilor sai de peste 50 de ani accesul la o doza de ranfort impotriva COVID-19, in special personalului sanitar si angajatilor din resedintele pentru varstnici, relateaza marti EFE. Executivul conservator a luat decizia, dupa ce a primit avizul expertilor, care au recomandat…

- O doctorita de 26 de ani, din Cluj, a fost retinuta de politisti pentru ca ar fi eliberat adeverinte false de vaccinare anti-covid In dosar a mai fost retinut si un barbat de 41 de ani. Acesta ar fi determinat-o pe doctorita sa acceseze registrul electronic de evidenta a vaccinarilor si sa emita mai…

- Aproximativ 70% dintre adulti au fost vaccinati cu cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19 in Statele Unite. Aceasta ținta fusese stabilita inițial de președintele american Joe Biden pentru 4 iulie, relateaza AFP, citata de News.Potrivit unor date de la Centrele de preventie si lupta impotriva…