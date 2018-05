Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut in aceasta dimineata in judetul Prahova, la iesire din Valenii de Munte catre Maneciu.Din primele informatii, o masina in care se aflau patru persoane, printre care trei copii s a rasturnat.Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu un echipaj de pompieri, un SMURD…

- Actiune rutiera, in cursul nopții, pe mai multe drumuri din Prahova. Astfel, la Valenii de Munte, Baltesti, Drajna, Cerasu, Starchiojd, Izvoarele, Maneciu, s-a actionat pentru prevenirea si combaterea cauzelor generatoare de accidente (conducere auto de catre pers aflate sub influenta bauturilor…

- Doi copii au fost raniti sambata intr un accident rutier produs pe Drumul National 7, in judetul Arges, unde un autoturism s a izbit de un TIR care a derapat in conditii de ploaie, transmite RomaniaTV.net. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Arges, accidentul a avut loc la intrarea in localitatea…

- Doi copii au fost raniți intr-un accident petrecut, sambata dupa-amiaza, pe DN7, in județul Argeș. Mașina in care se aflau impreuna cu doi adulți a intrat intr-un TIR al carui cap-tractor derapase pe șoseaua uda din cauza ploii torențiale. Cei doi copii cu varste de 11, respectiv 16 ani, se aflau intr-un…

- Un copil de un an și zece luni a fost ranit duminica dupa-amiaza, fiind lovit de o mașina in timp ce se afla in parc. Incidentul a avut loc intr-un parc din Valenii de Munte, Prahova. Se pare ca șoferița care a provocat accidentul era incepatoare. A incercat sa parcheze mașina și a pierdut controlul…

- O șoferița a intrat cu mașina in parc și a lovit un copil de 2 ani, dupa ce ar fi vrut sa parcheze. Purtatorul de cuvant al ambulantei Prahova, George Duta, a declarat ca echipajul medical a transportat un copil de un an si 10 luni la spital in urma unui accident petrecut intr-un parc din Valenii de…

- Accident mortal in Prahova, joi noapte, 29 martie! Un șofer s-a rasturnat cu mașina in afara carosabilului la Predeal Sarari, langa școala din comuna. O tanara in varsta de 18 ani, care era pasager in mașina, și-a pierdut viața in urma accidentului. La volanul autoturismului se afla…

- Un autoturism s-a rasturnat la iesirea din Valenii de Munte spre Maneciu. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 15.00. O persoana este ranita. Echipaje de salvare s-au deplasat la fata locului pentru preluarea victimei. De asemenea, politistii cerceteaza cauzele producerii accidentului. Foto:arhiva