Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz scolar a fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier produs in judetul Arad, trei copii fiind raniti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Trei copii au fost raniți, miercuri dimineata, dupa ce microbuzul scolar in care se aflau a fost lovit de un autoturism, pe un drum judetean din Arad, informeaza Agerpres. Potrivit IPJ Arad, un barbat de 49 de ani, din Iratosu, in timp ce conducea un autoturism pe o strada din localitate, a intrat in…

- Trei elevi raniti intr-un accident cu microbuzul scolar. In dimineața zilei de 15 februarie a.c., in jurul orei 7:40, in circumstanțe ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, a avut loc un accident rutier

- Accident grav rutier in aceasta dimineata in comuna Iratosu, din judetul Arad. Microbuzul scolar, care transporta elevi, a fost lovit de un autoturism. In urma impactului trei copii au suferit rani usoare. Incidentul a avut loc in jurul orei 7.40. Primele cercetari ale Politiei arata ca un barbat de…

- Un grav accident a avut loc in judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava a avut loc o coliziune intre un tren si autoturism, pe raza localitatii Prelipca.La fata locului intervin pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala cu apa si spuma si doua ambulante SMURD, cu sprijinul…

- O persoana a decedat si opt au fost ranite dupa ce un microbuz s-a rasturnat, vineri dupa-amiaza, pe autostrada A1, in zona localitatii Nadlac. Conform sursei citate, a fost activat Planul rosu de interventie iar la fata locului au fost trimise mai multe unitati SMURD, elicopterul medical si autospeciale…

- Accident rutier DJ 246 Tansa spre Schinetea, jud. Vaslui in care au fost implicate 2 autovehicule si in urma caruia au rezultat 5 victime, 3 constiente, 2 copii inconstienti, dintre care 2 incarcerate.

- Doi moldoveni ar fi murit in Polonia, iar alți patru au fost raniți, dupa ce un camion s-a tamponat de un microbuz parcat pe marginea drumului, in care se aflau 6 moldoveni. Totul s-a intamplat, ieri, 12 decembrie, pe drumul național S8 de langa Zabikoworzadowe din comuna Szumowo, scrie zambrow.org.