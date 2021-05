Trei copii, în stop cardio-respirator după ce au băut o soluție folosită la spălatul oilor Mai multe echipaje medicale au fost solicitate in comuna Ungra, județul Brașov, unde trei copii au fost gasiți inconștienți. Medicii au stabilit ca au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Medicii se straduiesc sa ii readuca la viața. Primele date arata ca cei trei copii au baut Tomoxan, o substanta toxica, iar toti […] The post Trei copii, in stop cardio-respirator dupa ce au baut o soluție folosita la spalatul oilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

