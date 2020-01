Trei copii în comă alcoolică, duși la spital, după colindat Doi copii din comuna Duda, județul Vaslui, au fost gasiți inconștienți, pe strada, cu o sticla de coniac langa ei. O ambulanța i-a dus la spital in coma, apoi salvatorii au fost chemați sa preia inca un copil care a exagerat cu alcoolul, potrivit Mediafax. Primii doi copii au fost preluați de Ambulanța, din comuna Duda, in coma și duși la spitalul din Huși, dupa ce au fost la colindat și, cu banii stranși, au cumparat coniac. „Este vorba despre doi copii, un baiat și o fetița de 12 ani care au fost gasiți inconștienți și cu sticla de coniac langa ei", a declarat, pentru MEDIAFAX, Daniel Ungureanu,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

