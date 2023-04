Trei copii din Sibiu au ajuns la spital în urma unui incendiu care le-a cuprins locuința Trei copii din Cisnadie, judetul Sibiu, au ajuns la spital, marti, dupa ce casa in care locuiesc a fost cuprinsa de un incendiu. O fetita si un baiat, de 7 si 9 ani, au fost intoxicati un fum. O adolescenta de 15 ani a suferit atac de panica. ”ISU Sibiu a intervenit de urgenta in […] The post Trei copii din Sibiu au ajuns la spital in urma unui incendiu care le-a cuprins locuința appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

