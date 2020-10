Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii cerceteaza un tanar de 18 de ani, dupa ce a condus un moped neinmatriculat/neinregistrat, fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Luni, 19 octombrie a.c., ora 18.20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești au oprit in trafic, in comuna Suraia, un moped condus…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș transmite: ”In urma apariției in spațiul public a unor imagini ce ilustreaza trei minori care lovesc mai mulți caini legați cu sfori, ce tracteaza bucați de material lemnos, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hartiești s-au sesizat din oficiu,…

- Ieri, 14 octombrie a.c., polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au depistat și oprit in trafic o femeie, de 20 de ani din județul Brașov, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 2 L Soveja, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In cauza a fost intocmit un dosar…

- La data de 02 octombrie a.c.., in intervalul orar 09.00 – 13.00, politistii din cadrul Politiei Orasului Adjud, impreuna cu politistii Sectiei 4 Politie Rurala Adjud au desfasurat o actiune in zona pieței și in zona oborului de pe raza municipiului Adjud. Actiunea a avut drept scop mentinerea unui climat…

- La data 9 septembrie a.c., ora 12.00, polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați de o femeie din comuna Movilița, prin apel 112, cu privire la faptul ca fiica sa de 37 de ani, ar fi plecat voluntar de la locuința și nu a mai revenit. In urma activitatilor si a […] Articolul…

- MINORI PLECAȚI VOLUNTAR DE LA DOMICILII, IDENTIFICAȚI DE POLIȚIȘTI La data de 31 iulie a.c., ora 23.20, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra au fost sesizați cu privire la faptul ca o minora, de 14 ani, din comuna Vidra ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. In urma investigațiilor…