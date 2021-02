Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de migranti din Afganistan, Eritreea, Turcia, Irak si Pakistan au fost depistati de catre politistii de frontiera aradeni si bihoreni, in ultimele 24 de ore, incercand sa treaca fraudulos frontiera de stat in Ungaria pe jos sau ascunsi in camioane cu marfuri. Potrivit unui comunicat…

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au prins, la sfarsitul saptamanii trecute, 18 migranti care au incercat sa iasa din tara ascunsi in camioane cu marfuri, toti fiind solicitanti de azil in Romania. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I a fost verificat un camion condus de un bulgar…

- Politistii de frontiera au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri.In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera bihoreni și aradeni au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri. In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Nadlac II-Csanadpalota au descoperit un autoturism de lux, in valoare de 210.000 de lei, cautat de autoritațile din Germania, conform unui comunicat al instituției. Mai exact, in data de 10.12.2020, in jurul orei 16.00, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni pe linia migratiei ilegale, au fost depistati douazeci de cetateni din Afganistan, Albania, Siria si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 08.12.2020, in jurul orei 11.30, la…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Varșand, judetul Arad, au depistat treisprezece cetateni din Irak și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz, respectiv intr-un automarfar. *In data de 27.11.2020,…

- Doua grupuri de migranti au fost depistate incercand sa treaca ilegal granita pe la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unul dintre acestea, format din tineri din Afganistan, fiind descoperit in timp ce se deplasa pe jos pe langa coloana de camioane care asteptau la granita. Potrivit unui…