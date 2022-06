Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a trei minori de 11, 12 și 13 ani, disparuți din Timișoara. La data de 20 iunie 2022, polițiștii timișoreni au fost sesizați cu privire la dispariția a 3 minori de 11, 12 și 13 ani, din Timișoara. Cu aproximativ…

- Politistii de la Investigatii Criminale cauta doi minori din judetul Timis. O fata din Giroc, respectiv un baiat din Centrul de Plasament din Lugoj, ambii in varsta de 15 ani, sunt de negasit. Andreea Daniela Ferenti ar fi plecat ieri, 16 iunie, de la domiciliul sau din localitatea Giroc, iar pana in…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 14 ani, disparut din municipiul Timișoara, județul Timiș. „In data de 15 iunie, Filip Alexandru Ionuț ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, iar pana in prezent nu…

- In aceasta dupa-amiaza, pe DN 58B, aceeași șosea și aproape in aceeași zona unde un barbat a murit astazi, s-a produs un alt accident rutier soldat cu vatamarea corporala a patru persoane, intre care trei minori. „In timp ce o femeie de 21 de ani, din Maureni, conducea un autoturism, pe DN 58B, din…

- Anchete pe banda rulanta ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale din Timiș. Oamenii legii au facut cercetari, in ultimul an, pentru a gasit 233 de copii disparuți. Toți au fost gasiți dupa investigațiile polițiștilor.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis au depistat sambata un tanar, de 19 ani, banuit de furtul unui bancomat de criptomonede din Timisoara.''In fapt, astazi, 9 aprilie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la data de 8 aprilie, in jurul orei 21,00, din…

