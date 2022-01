Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 22 ianuarie 2022, in jurul orei 14.30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca 3 minori, care se aflau pe raza unui lac inghețat, situat in localitatea Dumbravița, județul Brașov, au cazut in acesta, ca urmare…

- „Este vorba despre un grup de 89 de elevi si profesori care au fost in perioada 2 – 9 ianuarie intr-o tabara de schi, la Kopaonik, in Serbia. La intoarcerea in tara, 14 copii din acest grup au fost confirmati pozitiv si a fost declarat focar. Ei provin din mai multe scoli din judetul Timis si au prezentat…

- Reprezentații Poliției din Brașov au anunțat, miercuri, ca un copil care se afla in vacanța cu familia a cazut de la o inaltime, din telescaun, la Poiana Brașov. Incidentul a avut loc azi in jurul pranzului in Poiana Brașov. „Dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov a fost sesizat prin…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 458 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.078 teste efectuate (din care 1.736 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (255), Giroc (30), Dumbravița (28),…