Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii, cu varste intre 10 si 11 ani, au fost raniti, luni dupa-amiaza, in urma rasturnarii trenuletului electric de agrement cu care se plimbau prin parcul municipal din Bistrita. Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, scrie News.ro. „In aceasta dupa-masa, politistii…

- Un trenuleț electric din parcul municipal al Bistriței, pus in funcțiune cu doar o luna in urma, s-a rasturnat. Trei copii au fost raniți și au ajuns la spital. Trenulețul electric, care a costat Primaria Bistrița peste 200.000 de lei, pus in funcțiune in aceasta vara, s-a rasturnat pe o alee din parcul…

- Trenulețul electric Thomas din Parcul Municipal s-a rasturnat, in urma cu puțin timp. Trei copii au ajuns la UPU Pediatrie policontuzionați, dupa acest eveniment, care ușor s-ar fi putut transforma intr-o tragedie. In aceasta dupa-amiaza, trenulețul electric care transporta copiii bistrițenilor prin…

- Dimineața zilei de 1 iulie 2022, in jur de ora 9:00. Telefoanele jurnaliștilor de la Botoșaneanul incep sa fie apelate de catre mai multe persoane. In cateva cuvinte, ni se transmite ca angajații SC Nova Apaserv SA au descoperit o conducta ilegala cu ajutorul careia se preiau din rețea cantitați uriașe…

- UPDATE, ora 10:30 – Polițiștii ieșeni au deschis dosar penal in cazul accidentului de noaptea trecuta, soldat cu 4 morți și 3 raniți. Purtatorul de cuvant al IPJ Iași Iași, Ioana Bilea a declarat ca polițiștii continua cercetarile. Ioana Bilea: In noaptea de 16 spre 17 iunie in jurul orei 01:00 am fost…

- Zece elevi, de 12-13 ani, de la Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” din Bacau, sunt cercetați penal, dupa ce au chiulit in grup de la ore și au dat o spargere intr-un bloc din apropiere, de unde au furat bunuri in valoare de 4.500 de lei.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat, angajat al unei societati comerciale, a decedat in urma unui accident de munca. Luni, la ora 15:27, dispeceratul IPJ Vrancea a primit un apel 112 prin care se anunta ca un angajat al unei societati comerciale ar fi cazut din cupa unui excavator, in timpul programului de lucru in care se executau…

- Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Buiucani, a inițiat un dosar penala pentru neglijenta in serviciu a persoanelor publice, soldat cu decesul unei fetițe, dupa ce a fost lovita de o creanga imensa in Parcul „Alunelul” din Capitala.