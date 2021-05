Trei copii au fost găsiți inconștienți, intoxicați cu un insecticid puternic Trei copii din comuna Ungra, județul Brașov, sunt in stop cardio-respirator dupa ce au suferit o intoxicație cu tomoxan, un insecticid extrem de toxic pentru oameni. Conform informațiilor prezentate de brasov.net, cei trei, in varsta de 7, 8, respectiv 9 ani, sunt in stop cardio-respirator dupa ce au au suferit o intoxicație cu tomoxan, un insecticid toxic folosit pentru a trata oile de raie. Pentru a oferi asistența, s-au deplasat la fața locului doua echipaje SMURD, insoțite de trei echipaje ale serviciului județean de ambulanța Un elicopter SMURD de la Mureș se deplasa spre locația incidentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

