Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, proaspat reales cu o majoritate confortabila, tureaza motoarele. In numai cinci zile a semnat nu mai puțin de trei contracte de finanțare care insumeaza aproape 12 milioane de lei. Doua dintre contracte vizeaza creșterea calitații și atractivitații actului educațional din perspectiva profesorilor cat și al elevilor. Astfel, unul dintre […] The post Trei contracte de aproape 12 milioane de lei semnate in doar cinci zile pentru Cornu Luncii. Primarul Fron: ”Pregatim polul turistic Paiseni, Sasca Mare, Șinca” (foto) first appeared on Suceava News Online…