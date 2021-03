Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiunile și restricțiile pentru bicicliști au fost de mai mulți ani motiv de tensiuni intre utilizatorii mijloacelor de transport pe doua roți și administrația locala. „Hotararile de Consiliu Local sunt practic hotararile politicienilor locali, care ajung sa impacteze viețile locuitorilor unui oraș.…

- Interziși de mai bine de cinci ani in zona pietonala a Timișoarei, bicicliștii ar putea reveni pe vehiculele pe doua roți prin Piața Victoriei și pe alte strazi din Cetate. Trei consilieri locali vor sa ridice restricția impusa de fostul primar Nicolae Robu, inclusiv pentru trotinete și role și alte…

- Un barbat care ardea cabluri, intr-un cartier periferic al Timisoarei, pentru a scoate din ele cuprul si alte metale, a fost amendat de politistii locali cu 6.000 de lei si i s-au confiscat peste 50 de kilograme de cabluri, iar o alta persoana care ardea deseuri, in acelasi cartier, a fost amendata,…

- Mai putin de o jumatate dintre angajatii Primariei Craiova si cinci din cei 27 de consilieri locali au optat sa se vaccineze impotriva COVID-19. Potrivit viceprimarului Craiovei, Daniela Barbu, 246 de persoane care lucreaza in cadrul primariei din cele 613 au transmis institutiei solicitari…

- Dupa ce trei consilieri locali au demisionat pentru ca au fost aleși in Parlament, legislativul local se va completa la prima ședința ordinara de anul acesta, programata pentru data de 28 ianuarie. Cei trei consilieri care vor depune juramantul sunt Felicia Ciobanu (USR), Iulian Stoican (PNL) și Laur…

- Consiliul Local Baia Mare are noi membri incepand de miercuri, 20 ianuarie. Mai exact, in ședința extraordinara de ieri, Horia Buhan (USR PLUS) a depus juramantul de consilier local, inlocuindu-l pe Cristian Brian, care a ajuns in Parlament. De asemenea, a depus juramantul și Ovidiu Craciun (PNL), care…

- Diversitate in Consiliul Local Timișoara. Unii dintre ei au proprietați multiple, in timp ce alții nu au deloc. Un ales USR PLUS l-a imprumutat anul trecut pe primarul Timișoarei, altul are bijuterii, iar un fost viceprimar al orașului a facut credit sa-și ia o mașina hibrid in 2020.

- Politistii locali au fost imputerniciti printr-o dispozitie a primarului Claudiu Buciu sa aplice sanctiuni in domeniul protectiei mediului conform legilor salubrizarii si regimului deseurilor. Asadar, incepand cu data emiterii dispozitiei politistii locali nu vor mai aplica sanctiuni in baza unei hotarari…