Stiri pe aceeasi tema

- Jurații au avut parte de o surpriza uriașa la Chefi la cuțite, dupa ce in fața lor a aparut Daniel Coștiuc. Concurentul a avut o apariție energica și a emanat multa incredere de sine, iar Catalin Scarlatescu nu doar ca l-a recunoscut, dar a fost și incantat sa il revada.

- Lavinia Olteanu are 31 de ani și este din Targoviște. Dupa 25 de ani de performanțe la nivel mondial in karate, a decis sa schimbe puțin direcția și de mai bine de un an practica un sport mai puțin popular in randul femeilor – culturism. Targovișteanca a carei poveste o puteți citi in Revista Municipiul…

- In ediția din aceasta seara, Gina Pistol a anunțat ca se joaca amuleta cu numarul 15. Prezentatoarea TV nu a dezvaluit, la inceputul probei, despre ce avantaj este vorba, iar jurații au aflat abia dupa ce s-a facut degustarea. Adriana Trandafir a fost cea care a dat verdictul.

- In ediția 11, din aceasta seara, de la Chefi la cuțite sezonul 11, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Henrik Sebok au așteptat verdictul lui Liviu Varciu la jocul de amuleta, dupa degustarea preparatelor. Iata cum au reacționat jurații!

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite sezonul 11, Gina Pistol a pus la bataie jocul de amuleta, iar juraților nu le-a venit sa creada atunci cand au auzit ce-au de facut. Chef Henrik s-a alaturat juraților și a pașit in bucataria show-ului culinar pentru a pregati preparatele alaturi de…

- In ediția din aceasta seara, chefii au luptat pentru jocul de amuleta, care a avut ca miza mai multe avantaje. Anca Dinu a facut jurizarea și i-a fost destul de greu sa se decida intre cele patru farfurii.

- Anzhu Pathak le-a facut o surpriza chefilor in aceasta seara. Barbatul s-a prezentat cu un burger din carne de țestoasa, fiind un preparat pe care nimeni nu l-a mai gatit, in lume. Jurații au fost uimiți fiindca nu știau ce se afla in farfuria lor.

- In ediția din aceasta seara, chefii au luptat pentru cea de-a doua amuleta, pentru ca avatanjul este de a salva un concurent de la eliminare. Jurații au gatit pentru Mario Fresh, iar tematica probei a fost de a integra 11 legume in preparat.