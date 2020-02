Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri sesizarea Avocatului Poporului referitoare la prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Avocatul Poporului atacase in august, 2019, Ordonanta data de Guvernul condus de Viorica Dancila, privind Codul Administrativ, care introducea pensiile…

- Incepand de miercuri, 12 februarie, cei mai veseli matinali de la Antena 1 vor transmite live timp de trei zile dintr-un mall din București. Așa se face ca pe 12, 13 și 14 februarie, echipa Neatza cu Razvan și Dani va fi gata sa dea deșteptarea telespectatorilor in stilul lor inconfundabil, prelungind…

- 30 de ani, 20 de albume, zeci de piese intrate in topuri și in sufletele fanilor. Este povestea trupei Direcția 5, ai carei membri, in an aniversar, pornesc in cel mai temerar turneu intreprins de o formație romaneasca: 100 de concerte in 2020. Aproape de pop cu Loredana, aproape de rock cu Tony Șeicarescu,…

- Marea si surprinzatoarea castigatoare a celei de-a 62-a editii a premiilor Grammy este adolescenta californiana Billie Eilish, care la doar 18 ani a reusit sa castige, duminica seara, la Los Angeles, cinci premii Grammy, dintre care toate cele patru de la categoriile principale ale evenimentului…

- Dupa discuțiile cu premierul Orban, liderul USR Dan Barna a declarat ca i-a fost acceptata propunerea de prorogare a pensiilor speciale pentru primari cu cel putin un an, in conditiile in care acestea ar fi urmat sa intre in vigoare de la data de 1 ianuarie....

- Comunitatile au nevoie de aleși locali, responsabili, competenti și conectați in permanența la schimbarile legislative și la nevoile oamenilor pe care ii reprezinta.Acesta este cel mai important obiectiv al evenimentului "Smart Administration Training", care se desfașoara in perioada 6 - 8…

- Pro TV, Antena 1 si Kanal D au pregatit programe speciale pentru ziua de 1 Decembrie. Romanii pot urmari, printre altele, atat paradele anuale dedicate Aniversarii Zilei Nationale a Romaniei si spectacole, cat si editii speciale cu emisiunile si serialele lor preferate.

