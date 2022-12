Un anunț venit marți, 27 decembrie, de la Consiliul Concurentei (CC) indica faptul ca instituția condusa de catre Bogdan Chirițoiu a amendat trei companii și un broker de asigurari. Motivul? Ințelegeri anticoncurențiale pe piața asigurarilor de aviație din Romania, din cate a comunicat Consiliul. Concret, Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii – Generali S.p.A. UK […] The post Trei companii și un broker de asigurari, sancționate de Consiliul Concurenței. Nume grele pe lista/Cat sunt amenzile first appeared on Ziarul National .