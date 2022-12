Stiri pe aceeasi tema

- Un anunț venit marți, 27 decembrie, de la Consiliul Concurentei (CC) indica faptul ca instituția condusa de catre Bogdan Chirițoiu a amendat trei companii și un broker de asigurari. Motivul? Ințelegeri anticoncurențiale pe piața asigurarilor de aviație din Romania, din cate a comunicat Consiliul. Concret,…

- Continue reading Consiliul Concurentei a amendat cu 15 milioane de lei trei companii de asigurari și un broker. Firmele iși imparțisera clienții din patru licitații pe segmentul asigurarilor de aviație at Info real.

- Trei companii și un broker de asigurari au fost amendați pentru ințelegeri anticoncurențiale pe piața asigurarilor de aviație din Romania de Consiliul Concurenței. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Societațile care subscriu asigurari de viața in Romania au platit, in primele noua luni din 2022, aproape 1,2 miliarde de lei sub forma de maturitați, rascumparari totale sau rascumparari parțiale, arata datele agregate de Autoritatea de Supraveghere Fina

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu a declarat miercuri, la Parlament, despre controlul efectuat la mai multe bancil, ca institutia vrea sa vada daca nu cumva, pe acest climat unde era normal sa aiba loc o crestere a dobanzilor, nu exista si intelegeri intre unii actori de pe piata,…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei a declarat despre informatia ca a inceput acest control ca nu este obisnuit ca anuntul sa fie facut de catre companii si nu stie de ce au facut acest lucru. ”De ieri dimineata, se deruleaza controale pe baza procedurilor noastre legale, cu autorizare…

- Hellas Direct, societate de asigurari cu sediul oficial in Cipru și cu activitate mai ales in Grecia, unde a revoluționat piața prin gestionarea exclusiv online atat a vanzarilor cat și a daunelor, se lanseaza și in Romania. Ciprioții intra in parteneriat cu liderul pieței locale de brokeraj, Safety…

- ”Piata de self-storage (depozite de inchiriat) din Romania devine o piata stabila, ajungand la 25.000 mp inchiriabili in 2022, ceea ce reprezinta o cota de 0,2% din suprafata totala de astfel de solutii de depozitare in Europa”, potrivit raportului special European Self Storage Industry lansat de CBRE,…