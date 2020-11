Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban are în programul de joi o întâlnire cu reprezentanții companiei energetice PKN Orlen. Este cea mai mare companie poloneza și una dintre cele mai importante din domeniul petrolier din Europa. La întâlnire va participa și ministrul economiei Virgil…

- Gazele naturale s-au ieftinit in Romania, a declarat marti Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, care da asigurari ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat pretul din iarna 2019. „Asa cum am promis, la 1 iulie, piata de gaze naturale s-a liberalizat.…

- Astazi, 24 august, celebrul motor de cautare Google, si a schimbat pagina de start. In cinstea Zilei nationale a Ucrainei Google are un nou Doodle, in care predomina floarea soarelui, aceasta fiind florea nationala a tarii. Ucraina in ucraineana , transliterat: Ukraiina, AFI Ukra 39;jina este o tara…

- Turcia ”cucerește” Marea Neagra. Dupa descoperirea din perimetrul Tuna-1, turcii evalueaza toata zona pentru noi rezerve de gaze Turcia se asteapta la o scadere semnificativa a importurilor sale de gaze dupa descoperirea depozitelor din Marea Neagra, mai ales ca este posibil sa descopere…

- Anuntul desfasurarii unei parti a trupelor retrase de catre Statele Unite din Germania in Romania (si Polonia) a determinat o reactie furibunda la nivelul MAE rus si o relansare a propagandei si razboiului informational al Rusiei in regiune, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu pe blogul sau de pe…

- Romania are la dispoziție 235 mil. euro de la UE pentru dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale. Cum pot fi accesați banii de catre autoritațile locale Primarii ar trebui sa se asocieze local pentru a primi banii europeni in vederea dezvoltarii retelelor inteligente de distributie…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a criticat in briefingul de presa de joi planurile SUA privind desfasurarea in Romania a unei parti din unitatile militare americane retrase din Germania – asa cum au declarat recent reprezentanti de rang inalt ai armatei Statelor…