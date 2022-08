Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a asigurat sambata seara ca i-a neutralizat pe liderii 'militari' ai gruparii Jihadul Islamic din Fasia Gaza in timpul operatiunilor care, potrivit autoritatilor enclavei palestiniene, au facut peste 20 de morti, inclusiv copii, informeaza duminica AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Militanții palestinieni din Gaza au lansat vineri zeci de rachete asupra Israelului, ca raspuns la atacurile aeriene israeliene care au ucis cel puțin 10 persoane, inclusiv un comandant de rang inalt al mișcarii palestiniene Jihadul Islamic. Un raid aerian israelian asupra Gaza a ucis vineri cel puțin…

- Armata israeliana continua, sambata, atacurile asupra pozitiilor islamiste din teritoriul palestinian Fasia Gaza, bilantul victimelor ajungand la 11 morti si zeci de raniti, in timp ce grupul fundamentalist Jihadul Islamic a lansat peste 160 de rachete sp

- Doi palestinieni au fost ucisi in noaptea de sambata spre duminica in timpul unei operatiuni a armatei israeliene in orașul Nablus din Cisiordania ocupata, a transmis Ministerul Sanatatii palestinian. Israelul a confirmat intervenția, dar nu a comentat in legatura cu victimele.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Cel putin 21 de persoane, dintre care trei copii, si-au pierdut viata, joi, in urma unui atac cu rachete lansat de armata rusa asupra centrului orasului ucrainean Vinita, a declarat ministrul de Interne Denis Monastirski. Potrivit acestuia,…

- Fortele ruse au lansat in zorii zilei de joi peste zece atacuri cu rachete asupra orasului Nikolaev din sudul Ucrainei, a comunicat sefa centrului de presa al Fortelor de aparare ucrainene din sudul tarii, Natalia Gumeniuk, citata de agentiile de presa Unian si Ukrinform. ‘In zori, a fost bombardat…

- Cel putin cinci civili au fost ucisi intr-un atac in care a fost sfartecat un bloc, in apropiere de Nikolaev, un oras important situat in sudul Ucrainei, in apropiere de front, anunta miercuri adjunctul sefului administratiei prezidentiale Kiril Timosenko, relateaza AFP.

- Israelul se gandeste sa includa pe lista sa de organizatii teroriste doua grupari de extrema dreapta care incita la ura impotriva arabilor, a afirmat luni ministrul israelian al apararii, la o zi dupa un mars care a avut loc la Ierusalim si in timpul caruia au avut loc comportamente violente impotriva…