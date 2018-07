Trei cluburi din judetul Constanta participa la Campionatul National de handbal pe plaja de la 2 Mai

Campionatul National de handbal pe plaja rezervat juniorilor categoriile A si B masculin si feminin se va desfasura in judetul Constanta, la 2 Mai, in perioada 31 iulie 2 august.Echipele participante sunt urmatoarele: la junioare A nascute in anii 1999, 2000 si 2001 CSS Viitorul Cluj, CSS Sf. Gheorghe, ACS Handbal Veraflor, CSS Tulcea, Minaur Baia Mare, HCM Craiova; la junioare B 2002, 2003 si mai mici CSS Viitorul Cluj 1, CSS Viitorul Cluj 2, CSM Ploiesti 1, CSM Ploiestir 2, CSS Sf. Gheorghe, C ...