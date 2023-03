Stiri pe aceeasi tema

- Trei civili au fost ucisi si doi raniti, duminica, in bombardamente rusesti asupra unei cladiri rezidentiale in regiunea Zaporojie, sudul Ucrainei au anuntat oficiali regionali, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Ziua de vineri a fost marcata de decizia Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga de a emite mandate de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin și al Mariei Lvova-Belova, comisarul rus pentru drepturile copiilor, pentru deportarea forțata in Rusia a sute de copii ucraineni. Moscova a susținut…

- UPDATE 23.00 - Un atac cu bombe incendiare a avut loc sambata in orașul Vuhledar, regiunea Donețk, in estul Ucrainei.Proiectilele incendiare creeaza incendii in masa care sunt extrem de greu de stins.Folosirea unor astfel de proiectile impotriva zonelor rezidențiale este o crima de razboi, susțin reprezentanții…

- Un bombardament al forțelor ruse asupra unei piete si unei statii de transport in comun din Herson a ucis marti sase civili si a ranit alti 12, au anuntat fortele armate ucrainene intr-un comunicat preluat de Reuters, transmite Agerpres.

- Ministrul de externe al Germaniei a declarat duminica ca guvernul sau nu va sta in calea Poloniei in cazul in care aceasta dorește sa trimita tancurile sale Leopard 2 catre Ucraina, ceea ce ar putea reprezenta un progres pentru Kiev, care dorește aceste tancuri pentru a lupta impotriva invaziei Rusiei,…

- Ministerul rus al Apararii a declarat duminica, pentru a doua zi consecutiv, ca fortele sale isi imbunatatesc pozitiile in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- De la declansarea invaziei ruse pe 24 februarie 2022 si pana in data de 2 ianuarie,, 6.919 civili au fost ucisi si 11.075 raniti in Ucraina, a anuntat marti Biroul ONU pentru drepturile omului, potrivit EFE. Aceste cifre sunt de fapt mult mai mari, atrage atentia ONU, mai ales in regiunile unde se duc…

- O persoana a decedat si opt persoane au fost ranite, duminica, in regiunea rusa Belgorod, in urma bombardamentelor efectuate de fortele ucrainene, potrivit guvernatorului regional, relateaza CNN . ”O persoana a murit. Se stie ca barbatul a venit la noi din Tambov si lucra ca antreprenor in constructii”,…