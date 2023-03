Stiri pe aceeasi tema

- Principalii indici de pe Wall Street au crescut joi in urma informatiilor ca un grup mare de banci va injecta 30 de miliarde de dolari in First Republic Bank, in timp ce actiunile europene si randamentele obligatiunilor guvernamentale au crescut, dupa ajutorul primit de Credit Suisse de la Banca Nationala…

- Vestile din domeniul bancar din SUA, unde doua banci au intrat deja in faliment, au facut inconjurul lumii si ii nelinistesc pe economisti, care amintesc de similaritatile dintre actualele evenimente si criza din 2008, care a cuprins intreaga planeta. In ultima saptamana, doua banci specializate de…

- Mai intai a venit informația ca banca americana Silicon Valley Bank a dat faliment. La cateva ore, o mult mai mare banca- Credit Suisse- da semne ca nu-i e bine. Orice om se intreaba daca vine iar o criza, caz in care se intreaba daca e cazul sa-și puna la adapost banii. HotNews a discutat cu mai mulți…

- Prețul petrolului brut a continuat sa scada miercuri, sortimentul WTI tranzacționandu-se la cel mai mic preț de dupa decembrie 2021, din cauza ingrijorarilor legate de potențialul impact economic al dificultaților intampinate de Credit Suisse și alte banci dupa prabușirea Silicon Valley Bank.

- Actiunile bancare americane au scazut puternic luni, in frunte cu titlurile First Republic Bank, care s-au prabusit cu 64%, chiar daca autoritatile de reglementare au luat masuri extraordinare, duminica seara, pentru a sprijini toti deponentii de la Silicon Valley Bank si Signature Bank, care au fost…

- Autoritațile de reglementare din Statele Unite care incearca sa stopeze panica in randul clienților au inchis Silicon Valley Bank și Signature Bank in cateva zile. Pe buzele tuturor sta intrebarea daca sunt și alte banci care risca sa se prabușeasca. Vineri, 10 martie, Silicon Valley Bank , un creditor…

- Prabușirea brusca a Silicon Valley Bank (SVB), care a fost inchisa vineri de autoritațile americane, a creat un val de panica in sectorul bancar, piețele punandu-și intrebari cu privire la consecințele celui mai mare faliment bancar din SUA de la criza financiara din 2008 incoace, potrivit AFP.

- O autoritate de reglementare din California a inchis vineri Silicon Valley Bank si a numit Federal Deposit Insurance Corporation drept administrator, actionand rapid pentru a evita agravarea unei crize, potrivit unui comunicat al agentiei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Bursele europene au scazut…