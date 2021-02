Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Istanbul a condamnat la închisoare trei angajati ai unei companii aeriene pentru rolul jucat în facilitarea fugii din Japonia a lui Carlos Ghosn, fostul sef al Renault-Nissan, acuzat de fraude masive, relateaza dpa și Euronews, potrivit Agerpres.Doi piloti si un director…

- O uriașa furtuna de zapada a lovit o autostrada din nordul Japoniei, provocand un carambol in care au fost implicate 130 de mașini, potrivit BBC . O persoana a murit și alte 10 au fost ranite. Furtuna a acoperit marți o intindere a autostrazii Tohoku din prefectura Miyagi, in jurul pranzului (03:00…

- Pentru infractiunile de cumparare de influenta si dare de mita, Tribunalul Vaslui a condamnat-o pe femeie la 2 ani si 8 luni de inchisoare. Totodata, judecatorii au revocat suspendarea condamnarii pentru furt, astfel ca aceasta s-a ales cu o condamnare de 5 ani si 8 luni. Pedeapsa instantei de fond…

- Prim-ministrul Japoniei, Yoshihide Suga, a decis miercuri sa extinda starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19 si la alte regiuni din tara dupa ce Japonia s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: O fotografie a Kamalei Harris,…

- In urma ninsorilor abundente care s-au abatut asupra Japoniei, mai multe persoane si-au pierdut viata, a informat luni postul public japonez NHK, potrivit DPA. Cel putin opt persoane au murit – unele in timpul activitatilor de deszapezire – in prefecturile Toyama, Niigata si Fukui. Alte peste 200 de…

- Autoritatile din Japonia au inceput joi sacrificarea a peste 1 milion de gaini de la o ferma de oua din estul tarii dupa descoperirea unui focar de gripa aviara, au anuntat autoritatile guvernamentale, relateaza thewest.com.au . Guvernatorul din Chiba, Kensaku Morita, a solicitat Ministerului Apararii…

- A treia putere economica a lumii aproba un buget record pentru 2021, de peste un trilion de dolari, pentru redresarea dupa pandemie Guvernul premierului nipon Yoshihide Suga a aprobat luni un buget record pentru anul fiscal 2021, in valoare de 1.030 miliarde de dolari, pentru a accelera redresarea dupa…