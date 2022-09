Stiri pe aceeasi tema

- CONTROALE… Polițiștii de imigrari din județul Vaslui au depistat patru cetațeni straini in situații ilegale, in urma acțiunilor intreprinse in ultima saptamana. Este vorba despre un cetațean din Maroc și trei cetațeni din Republica Moldova. In urma controalelor, au fost emise doua decizii de returnare…

- Politistii din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Județului Cluj au sanctionat contraventional, cu amenda in valoare de 110.000 lei, reprezentanții unei societați comerciale, de pe raza de competența, pentru primirea la munca fara forme legale a 11 cetateni straini, din Turcia, in conformitate cu…

- Polițiștii de la Serviciul imigrari din Mureș au depistat, in perioada 17-20 august, patru cetațeni straini din Mexic și Nepal care se aflau in situații ilegale. Astfel, doi barbați din Nepal, in varsta de 30, respectiv 33 de ani, au fost depistați ca desfașurau activitați lucrative fara forme legale,…

- Politistii de imigrari din Cluj au sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 50.000 lei, reprezentanții unei societați comerciale de pe raza județului Cluj, pentru angajarea a 5 cetateni straini, din Republica Moldova, fara forme legale. In data de 12 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului…

- Polițiștii de imigrari din Mureș, in urma unei acțiuni intreprinse la șfarșitul saptamanii trecute, pe linia prevenirii și combaterii șederii și muncii ilegale a strainilor, pe raza de competența, au depistat doi cetațeni straini din Sri Lanka, care desfașurau activitați lucrative fara forme legale,…

