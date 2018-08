Stiri pe aceeasi tema

- Poliția romana a reținut trei cetațeni israelieni care potrivit martorilor ar fi fost implicați in incaierarea dintre un grup evrei israelieni și altul de arabi israelieni, in incinta unui hotel din București, informeaza presa israeliana.Martori oculari au declarat ca indivizi dintr-un grup…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni judetul Timis au depistat la frontiera cu Serbia sapte cetateni din Irak si unul din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania, transmite Politia de Frontiera. In data de 03.08.2018, in jurul orei 07.30,…

- Un mesaj cu continut obscen la adresa PSD a fost scris de doi protestatari din Cluj-Napoca pe un deal situat la 40 de kilometri de municipiu, cu litere pe o latime de 60 de metri, sa poata fi citit din avion, proprietarul terenului anuntand ca Politia i-a sugerat sa steaga mesajul, conform Mediafax.…

- Politia turca a arestat doi cetateni britanici de origine irakiana acuzati ca au facut "propaganda terorista" in favoarea Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a anuntat vineri agentia particulara de presa DHA preluata de AFP, informeaza Agerpres.Cei doi frati au fost retinuti la sosirea…

- Un accident a avut loc, miercuri dimineața, in jurul orei 8.00, la m 34 al A3 București - Ploiești, in județul Ilfov, la limita cu Prahova. Evenimentul s-a produs pe sensul spre Ploiești. Potrivit Infotrafic, un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii, intrand in glisiera mediana. Circulatia…

- Cei doi artiști se numara printre puținele persoane care l-au vazut pentru ultima data in viața pe cel supranumit ”Romanu’”. Razvan Lucan era casatorit și avea trei copii. "In cursul zilei de 11 iunie, intr-un hotel din Braila a fost descoperit trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta…

- Au trecut șase luni de cand Geanina Sechel a murit la numai 23 de ani, in mainile medicilor de la Spitalul Județean Neamț. Venita sa nasca pe 28 noiembrie 2017, tanara a nascut natural in dimineața urmatoare și totul parea cat se poate de bine: fetița s-a nascut sanatoasa, avea 3,7 kg, mama a fost transferata…