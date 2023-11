Stiri pe aceeasi tema

- Ostaticii ar urma sa fie eliberati in etape si va fi o ”decizie dificila” cu privire la acceptarea unui acord in acest sens, a anuntat marti seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza Reuters, CNN si The Associated Press, citate de news.ro. Netanyahu a indemnat intregul Guvern sa sustina…

- Oficialii americani depun eforturi intense pentru a obtine eliberarea ostaticilor detinuti de militantii Hamas in Gaza, dar nu exista nicio garantie de succes sau un termen, a declarat un inalt oficial al administratiei Biden.Oficialul, care a informat jurnalistii sub rezerva anonimatului, a declarat…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, joi, ca 74 de americani care detin si o a doua cetatenie au fost evacuati din Fasia Gaza, zona bombardata de Israel dupa atacul terorist sangeros comis de miscarea islamista palestiniana Hamas pe 7 octombrie, transmite France Presse.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a confirmat miercuri ca printre cei evacuati din Fasia Gaza se numara si cetateni americani si a adaugat ca "prevede si alte plecari in zilele urmatoare", transmite AFP.Mesajul in reteaua X prin care liderul de la Casa Alba a facut anuntul nu precizeaza numarul…

- Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a spus ca Moscova folosește toate oportunitațile de contact pentru a salva cetațenii ruși din captivitate. Partea rusa solicita Hamas eliberarea imediata a tuturor ostaticilor și poziția Moscovei in aceasta problema este ferma, a spus Peskov,…

- Discutii privind incetarea focului in conflictul dintre Israel si Hamas vor fi posibile doar dupa eliberarea tuturor ostaticilor detinuti de miscarea islamista palestiniana, a afirmat luni presedintele american Joe Biden, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. “Ostaticii trebuie eliberati, apoi putem…

- In discursul sau catre națiune, președintele Joe Biden a avut un mesaj și pentru musulmanii din Statele Unite, care risca sa devina din nou ținta unui val de ura din cauza masacrului comis de Hamas in Israel: "aparțineți Statelor Unite, sunteți americani!". Antisemitismul și islamofobia trebuie deopotriva…

- Este razboi in Israel, asta dupa ce Fașia Gaza a lansat, in urma cu cateva zile, un numar mare de rachete catre țara vecina. Așadar, dupa ce zeci de persoane și-au pierdut viața și alte sute de persoane sunt grav ranite, Ministerul Afacerilor Externe al Romanie a decis sa anunțe o alerta de calatorie…