Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, politistii Biroului Rutier din Sighetu Marmatiei, in cooperare cu Registrul Auto Roman au desfasurat o acțiune, pe linie de stare tehnica, in municipiu. In urma activitatilor desfasurate, politistii au verificat 40 de autovehicule. Pentru neregulile constatate acestia au aplicat amenzi in…

- Luni, la ora 10.12, polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control o autoutilitara condusa pe D.N. 1C in localitatea Ilba, de catre un barbat de 34 ani din Baia Sprie. In urma verificarilor documentelor prezentate pentru control politistii au constatat faptul ca acesta avea permisul de conducere…

- Joi, politistii rutieri au desfasurat actiuni pe linie de viteza respectiv pe linie de stare tehnica impreuna cu specialistii R.A.R. Maramures. In urma actiunilor desfasurate politistii au verificat 56 de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au aplicat 31 de sanctiuni cu o valoare totala de…

- Polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au organizat din nou o acțiune de amploare, in colaborare cu specialiștii Registrului Auto Roman. Acțiunea, desfașurata la nivel național, a vizat in principal reducerea riscului de victimizare prin accidente rutiere produse pe fondul defecțiunilor tehnice, verificarea…

- Din datele centralizate pana in prezent, fenomenele meteorologice periculoase au produse sambata pagube pe raza a șapte unitati administrativ-teritoriale (Poienile Izei, Rozavlea, Sighetu Marmatiei, Leordina, Vișeu de Jos, Șieu si Barsana). Precipitatiile abundente au contribuit la formarea unor torenti…

- Polițiștii rutieri aradeni au organizat o acțiune cu efective marite, pe DN 79, pana la limita cu județul Bihor, pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta legislația rutiera privind regimul legal de viteza.

- In baza probatoriului administrat polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șapte persoane implicate in starea conflictuala de marți din zona unui magazin baimarean. ”Toate acestea au fost depuse in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului…

- Ziarul Unirea Opt permise de conducere reținute și 5 certificate de inmatriculare retrase de polițiștii din Alba in urma unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere Polițiștii Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere. In doua…