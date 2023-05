Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat miercuri ca trei oameni de stiinta cercetati pentru tradare de stat se confrunta cu "acuzatii foarte grave" si ca nu poate face comentarii asupra cazului, transmite Reuters.

- Un nou protest public masiv la adresa proiectelor de planuri-cadru elaborate la Ministerul Educației, publicate de Edupedu.ro, și despre care instituția a anunțat pe 9 mai ca sunt „variante neasumate”. UPDATE Este vorba despre o scrisoare deschisa adresata Ligiei Deca, ministrul Educației, semnata de…

- Oamenii de stiinta din Germania au extras ADN stravechi de pe o bijuterie veche de 20.000 de ani, care le-a permis sa "calatoreasca" inapoi in timp pana in trecutul indepartat pentru a afla astfel mai multe informatii despre persoana care a purtat acel obiect de podoaba, informeaza DPA.Pandantivul…

- Oamenii de știința au descoperit pe insula Kunashir un fluture lichen care se gasește in Japonia. Vitaly Spitsyn, cercetator junior al Muzeului Centrelor de Biodiversitate FITSKIA, a declarat ca a fost absolut neașteptat sa se gaseasca Aemene obscura in Rusia, deoarece acest fluture se gasește doar…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, alaturi de mai mulți prim-miniștri europeni, au venit cu o scrisoare deschisa catre marile companii IT, administratoare de rețele de socializare. Prim-miniștrii cer sa-i sprijine in lupta cu dezinformarea și manipularea, in contextul razboiului dus de Rusia…

- Suntem in ziua 388 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Curtea Penala Internaționala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, susținand ca deportarea forțata a copiilor ucraineni de catre Moscova este o crima de razboi. Kremlinul spune ca „mandatele…

- Kremlinul si-a reafirmat marti pozitia potrivit careia Rusia este deschisa negocierilor pentru a se pune capat conflictului din Ucraina, dar a precizat ca noile ''realitati teritoriale'' nu vor putea fi ignorate, relateaza Reuters.

