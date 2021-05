Stiri pe aceeasi tema

- Trei cercetatori de la un laborator de virologie din Wuhan s-au imbolnavit cu simptome suficient de grave incat sa mearga la spital, in noiembrie 2019, a relatat duminica Wall Street Journal, citand un raport al serviciilor de informatii ale SUA, transmit Reuters, dpa si EFE. Raportul, despre…

- Raportul secret realizat de serviciile de informații americane a fost dezvaluit in ediția de duminica a publicației Wall Street Journal și vine sa ofere mai multa greutate teoriei inca nedovedite potrivit careia coronavirusul ar fi scapat dintr-un laborator din Wuhan. Informațiile vin chiar inaintea…

- Orice persoana in varsta de peste 50 de ani din Marea Britanie va putea sa primeasca a treia doza a unui vaccin anti-COVID-19 in toamna acestui an, in cadrul eforturilor depuse de autoritatile locale care incearca sa elimine complet riscul de infectare cu noul coronavirus pentru aceasta categorie…