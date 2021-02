Stiri pe aceeasi tema

- Inca un centru de vaccinare va deveni operațional, de la 1 martie, pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech, la nivelul județului Gorj. Este vorba despre cabinetul de vaccinare din comuna Balești, satul Ceauru, care va funcționa in sala de sport a Școlii Gimnaziale ,,Antonie…

- Incepand de luni, 1 martie, 130 de cabinete noi devin operaționale pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech. 156.000 de persoane se vor putea vaccina in urmatoarele 20 de zile, in aceste cabinete; capacitatea de vaccinare a fiecarui cabinet este de 60 de persoane pe zi. Programarea…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. In etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, , persoane imobilizate, persoane imunodeprimate,…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19. In etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, persoane imobilizate, cele imunodeprimate, insotitorii…

- A doua etapa de vaccinarea intarzie in șapte din cele zece centre deschise in județul Hunedoara, principala cauza fiind lipsa vaccinului de la Pfizer. Start ratat al campaniei de vaccinare, etapa a doua, impotriva Sars-Cov 2 și in județul Hunedoara. Pentru aceasta noua campanie, ar fi trebuit sa fie…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech 13.344 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- Zece centre de vaccinare vor fi disponibile in județ pentru vaccinarea populației din etapa a doua a campaniei. Localitate Denumire Adresa Localitati deservite BRAD Spitalul Municipal Brad Str. Spitalului, nr. 3 Brad, Vața de Jos, Baia de Criș, Luncoiu de Jos, Valișoara, Criscior, Bucureșci,…

- In ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate impotriva coronavirusului 1.586 de cadre medicale. Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 13.242, conform cifrelor transmite de Comitetul național de coordonare a vaccinarii (CNCAV). Conform sursei citate, la inceputul campaniei de vaccinare,…