Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a inregistrat intr-o singura zi 34.918 de noi cazuri in 24 de ore, in total fiind 923.189 de infectari, fiind a doua cea mai afectata tara dupa Statele Unite ale Americii, conform AFP. De asemenea, Brazilia a inregistrat 1.282 de decese ca urmare a COVID-19 de la ultima actualizare de luni,…

- Pana duminica, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 19.257 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, cu 124 de cazuri noi. In județul Timiș s-a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un singur caz nou de infectare cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.256 au fost declarate…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 146 cazuri NOI de COVID-19 in Romania. Bilanțul total urca la 18.429 de infectari și 1210 de decese In Romania au fost confirmate, pana marți, 18.283 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au…

- Pana astazi, 8 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.811 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.423 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 898 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 23 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.096 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.478 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 527 persoane…

- Deși Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in Romania sunt 9.710 de cazuri de COVID-19, miercuri, 22 aprilie, in același comunicat apar inadvertențe. In Timiș sunt mai puțini infectați miercuri, comparativ cu ziua de marți... Astfel, in Timiș apar, miercuri, patru cazuri mai puține fața de marți.

- Un numar de 360 de noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, astfel, ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 4417. Dintre acestea, 460 de persoane au fost declarate vindecate, in timp ce 182 de oameni au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internați…

- Joi, 2 aprilie, in Constanța sunt confirmați 111 pacienți infectați cu coronavirus, conform informațiilor pe care Grupul de Comunicare Strategica a inceput sa le furnizeze din nou defalcat, pe fiecare județ. In Constanța s-a inregistrat pana acum un singur deces, deși este unulo dintre cele șapte centre…