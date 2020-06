Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 1.512 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 20.06.2020 (10:00) – 21.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 12 decese (8 barbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Argeș, Galați, Sibiu, Suceava…

- Yet another 18 persons have died because of the infection with the novel coronavirus, the death toll reaching 744, informs the Strategic Communication Group (GCS). The persons who have passed away are from the counties of Arad, Vaslui, Caras-Severin, Botosani, Vrancea, Cluj, Sibiu, Galati, Suceava,…

