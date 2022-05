Trei cazuri de variola maimuței în Italia Variola maimuței incepe sa se raspandeasca tot mai mult. Consilierul de sanatate din regiunea Lazio, Italia, Alessio D’Amato, a dat un comunicat prin care arata ca, in afara de cazul de astfel de variola inregistrat la Roma, acum au mai fost confirmate inca doua: „Tocmai am primit vești de la SERESMI (serviciul regional de supraveghere a bolilor infecțioase – nr) ca alte doua cazuri suspecte, legate de cazul zero de variola provocata de maimuțe, au fost confirmate. Prin urmare, numarul cazurilor se ridica la trei. Toate au fost preluate de Institutul Spallanzani. Am informat Ministerul Sanatații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Peste 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in cel puțin 12 țari, iar alte 50 de cazuri suspecte sint investigate, noteaza BBC. Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca numarul de infectari ar putea crește. Potrivit sursei citate, cazurile de infectare au fost confirmate in noua…

- Portugalia si Spania au raportat vineri 9 si, respectiv, 14 noi cazuri confirmate de variola maimutelor. Prin urmare, numarul total de cazuri confirmate din Portugalia se ridica la 23, iar cel din Spania la 21, reprezentand cel mai mare focar de pana acum, potrivit autoritatilor sanitare locale, relateaza…

- Originara din Africa de Vest, variola maimuței a inceput sa apara in ultima saptamana in țarile europene precum Italia, Belgia, Germania, Franța sau Spania. In Romania nu exista momentan ingrijorari, iar medicii ne explica ce presupune aceasta afecțiune.

- Un caz de variola maimuței a fost confirmat la o persoana din regiunea Stockholm, a anunțat, joi, agenția suedeza pentru sanatate publica intr-un comunicat, transmite AFP. Persoana infectata ”nu este grav bolnava, dar primește ingrijiri”, explica autoritatea sanitara, subliniind ca nu se știe unde și…

- Autoritatile portugheze au comunicat miercuri ca au depistat cinci cazuri de infectie rara cu variola maimutei, iar serviciile de sanatate din Spania testeaza opt cazuri potentiale, dupa ce Regatul Unit a plasat Europa in stare de alerta pentru acest virus.

