Trei cazuri de infectare cu tulpina indiană, confirmate la Brașov Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca 20 de cazuri de infectare cu tulpina indiana au fost depistate pana acum in București și 4 județe. Conform datelor publicate joi de INSP, pana la data de 23 mai a fost confirmat un singur caz cu linia genetica B.1.617.1 la un cetațean roman, barbat in varsta de 58 de ani, din județul Galați, cu istoric de calatorie in India. De asemenea, au fost confirmate 19 cazuri cu linia genetica B.1.617.2: 3 cazuri provin dintr-un focar din Colonia Bod, județul Brașov și sunt cetațeni indieni;1 caz provine dintr-un focar familial din București, cu 3… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

