Trei case în FLĂCĂRI, în municipiul Buzău. O persoană, BLOCATĂ în incendiu Vorbim de un incendiu ce are loc in acest moment. Trei case din municipiul Buzau au fost cuprinse de flacari puternice.Trei echipaje de stingere și un echipaj SMURD intervine chiar ina ceste momente.O persoana este blocata in interiorul unei dintre case și salvatorii incearca sa o salveze. Din informațiile existente pana in prezent, incendiul a cuprins la mansarda uneia dintre case și s-a extins cu repeziciune la acoperișurile altor doua case din vecinatate.Știre in curs de actualizare. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

