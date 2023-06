Trei case din Giurgiu au ars într-un incendiu pornit de la un scurtcircuit Trei case din municipiul Giurgiu au fost afectate joi seara de un incendiu provocat de un scurtcircuit, pompierii actionand pentru stingerea acestuia timp de aproximativ trei ore, a anuntat ISU. 'ISU Giurgiu a fost solicitat in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Mereni din municipiul Giurgiu si care a afectat, initial, doua locuinte. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Giurgiu, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala cu instalatie pentru hidroperforare si o cisterna", a declarat purtatoarea de cuvant… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

