- 22 de judecatori s-au inscris in concursul pentru suplinirea posturilor vacante la Curtea Suprema de Justiție și la Curtea de Apel Chișinau. Consiliul Superior al Magistraturii a facut public numele magistraților acceptați in concurs și data ședinței la care vor fi aleși caștigatorii.

- Primaria municipiului Aiud organizeaza, pentru a 14-a oara, concurs pentru ocuparea functiei de arhitect-sef, dupa ce la precedentele niciunul dintre participanti nu a reusit sa obtina punctajul minim, informeaza Agerpres. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita de fanii de la meci,…

- Administrația din Țandarei funcționeaza de 5 luni fara viceprimar. Funcția este revendicata de fiecare dintre cele 5 partide aflate in componența Consiliului Local Țandarei. «Alegerea viceprimarulul este o decizie care aparține majoritații consilierilor locali. Pana acum aceasta majoritate nu a putut…

- Primaria Suceava a anunțat pe site-ul instituției ca organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de arhitect-șef al orașului. Funcția este vacanta de mai multa vreme, iar cei care doresc sa se inscrie la concurs trebuie sa indeplineasca anumite criterii. Concursul de recrutare consta in trei probe…

- Astazi a fost ultima zi de depunere a dosarelor pentru concursul de secretar general al Primariei Timisoara. La finalul perioadei de inscriere doar doi concurenti au ramas in cursa. Este vorba de actualul secretar Caius Suli si Alin Hildan, secretar al Primariei Becicherecu Mic. Pe data de 9 martie…

- TREI nume noi, propuse de USR Alba pentru funcția de subprefect al județului. Cine sunt noii candidați USR Alba a decis, in cadrul unui vot secret organizat de catre Biroul Județean al partidului, care voi fi noile nominalizari pentru funcția de subprefect a județului Alba. Astfel, potrivit informațiilor…

- Arhimandriții Nestor Dinculeana și Gherontie Ciupe au fost propuși de ierarhii Mitropoliei Ardealului in vederea alegerii de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a arhiereului vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Cele doua propuneri au fost vizate in cadrul ședinței sinodale…

- Peste 9.000 de alegatori sunt asteptati la urne, duminica, in orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, pentru alegerea... The post Alegeri locale intr-un oraș din Banat, dupa ce mandatul primarului ales a fost invalidat. Doi candidati au intrat in cursa electorala appeared first on Renasterea banateana…