- Politistii de frontiera din Timiș au depistat doi cetațeni din Bosnia-Herțegovina si un roman care au prezentat la intrarea in tara certificate de vaccinare impotriva COVID-19 care apartineau altor persoane sau erau false. Luni, in jurul orei 12:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia s-au prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta a doi tineri din Republica Moldova care au prezentat la controlul de frontiera cate un certificat fals de vaccinare impotriva COVID-19. "Pe data de 30 noiembrie, in jurul orei 21.30,…

- Doi barbati, un cetatean roman si un cetatean maghiar, au fost depistati incercand sa treaca ilegal frontiera de stat, folosind certificate de vaccinare impotriva COVID 19 care apartineau altor persoane, la Punctul de Trecere a Frontierei Varsand. Politistii de frontiera au intocmit acte de urmarire…

- O familie din Irak, cu doi minori, care a incercat sa iasa din țara cu documente apartinand altor persoane, ajutati de doi cetațeni romani, a fost depistata de catre politistii de frontiera de la Cenad. In data de 13 noiembrie, la ora 03.15, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-a prezentat pentru…

- Doi cetateni spanioli cu certificate digitale de vaccinare false au fost depistati la Aeroportul Otopeni. Cei doi veneau de la Istanbul și au prezentat pentru controlul de intrare in Romania documente care nu corespundeau cu datele din actele de identitate, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera. …

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 22 360 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova - 11 416 traversari persoane. Totodata, din numarul total s-au inregistrat 13 337 treceri la frontiera moldo-romana,…

- Trei cetațeni bulgari au incercat sa intre in Romania folosind teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2. Potrivit Poliției de Frontiera, cetațenii bulgari, doi barbați, in varsta de 17, respectiv 41 de ani, și o femeie, in varsta de 38 de ani, s-au prezentat la Punctul de Trecere a…