Stiri pe aceeasi tema

- Un centru de vaccinare din comuna Valea Calugareasca si patru cabinete medicale individuale sunt vizate de ancheta, activitatea infractionala documentata de anchetatori derulandu-se incepand cu luna iunie a acestui an , au precizat sursele citate.Politia Prahova a anuntat, joi, ca politistii Serviciului…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, efectueaza 17 percheziții domiciliare, toate in județul Prahova, intr-o cauza…

- Politistii din Botosani au perchezitionat locuinta unei femei de 73 de ani banuita ca ar face contrabanda cu tigari, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, in urma perchezitiilor, “au fost identificate si ridicate in vederea…

- Doi barbați din din municipiul Drobeta-Turnu Severin, angajați ai unei instituții publice, ar fi accesat, fara drept, o aplicație informatica și au generat 96 de adeverințe de vaccinare false, care atesta, in mod nereal, ca persoanele care au primit adeverințele au fost imunizate impotriva Covid-19.…

- Doi barbați din Drobeta-Turnu Severin au accesat un registru al vaccinarilor și au falsificat aproape 100 de adeverințe false de vaccinare. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Mehedinți fac 64 de percheziții domiciliare, in…

- O femeie din Dambovita, medic de familie, si sotul acesteia au fost retinuti pentru 24 de ore in dosarul privind eliberarea ilegala a unor adeverinte de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi seara Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Trei percheziții au loc, joi dimineața, la adrese din localitațile Corbii Mari, Pucioasa și Aninoasa, la persoane suspectate ca au eliberat certificate de vaccinare false pentru fotbaliști. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Comunicat. La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița pun in aplicare 3 mandate de percheziție...