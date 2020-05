FUMIGENE DE WEEKEND (140) FUMIGENE DE WEEKEND (140) Ca in reclama la fixativ, in care coafura rezista indiferent de vreme. Trei in unu sau trei ca unu? Arafat, Mixich, Ungureanu STOP Ciolacu declara ca se consulta constant cu Arafat, fara de care, zic colegii lui, guvernul actual nu s-ar fi descurcat. Arafat rezista sub guvernarea PNL. Ba chiar iși consolideaza poziția de mare achizitor STOP Un alt inteligent care vorbește din afara, deși e inauntru, și se ia de autoritați “subtil”. Vlad Mixich acuza echipa din care face parte de indecizie politica in domeniul economic. Mixich rezista in Grupul…