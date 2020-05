Trei boli provocate de consumul excesiv de cafea Consumul excesiv de cafea poate crește riscul de osteoartrita, artropatie și obezitate. La aceasta concluzie au ajuns specialiștii Centrului de sanatate al Universitații din Australia de Sud. Folosind datele a mai mult de 300.000 de participanți, cercetatorii au studiat legatura dintre consumul obișnuit de cafea și o gama larga de boli. Rezultatele arata ca consumul constant de cafea crește risc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Facultatea de Medicina a Universitatii din Hong Kong, au constatat ca acesta este mai eficient in infectarea cailor respiratorii și a ochilor, decat predecesorul sau. Rezultatele unui studiu efectuat recent la universitatea din Hong Kong releva faptul ca noul coronavirus, denumit…

- Crește numarul deceselor provocate de Covid-19 in Republica Moldova. Astfel, Ministerul Sanatații anunța alte trei decese. Deces 120: Barbat de 66 ani, din Balți. Internat la data de 7 aprilie, in cadrul spitalului din Balți. Comorbiditați: Hipertensiune arteriala, ictus cerebral, boala cronica renala.…

- In Republica Moldova sint inregistrate la moment 2926 cazuri de infecție cu noul tip de Coronavirus. Dintre care, 338 cazuri in regiunea transnistreana. In ultimele 24h, in cadrul Centrului COVID-19 au fost internați 40 pacienți cu suspecție la COVID-19. In total, au fost confirmate 762 cazuri de infectare…

- Consumul de alcool poate crește riscul de infectare cu virusul Covid-19, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). In cazul in care o persoana are deja boala, alcoolul poate agrava boala.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca riscul de contractare a Covid-19 este mai crescut in cazul persoanelor care consuma alcool si a recomandat autoritatilor din intreaga lume sa incerce sa limiteze accesul la acesta in perioada de izolare, relateaza CNBC.

- Epidemia de coronavirus muta online ce-a de-a XI-a editie a simularii examenului de admitere la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' din Bucuresti.Evenimentul, organizat de Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB), in colaborare cu Universitatea…

- Au fost inregistrate inca trei decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 35 Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in d...

- Persoanele infectate cu coronavirus dar care s-au vindecat pun in pericol in continuare sanatatea publica, arata ultimele date ale oamenilor de știința. Pana acum, 24,963 persoane de pe intreg globul s-au recuperat dupa infecția cu noul virus, arata Internațional Business Times. Experții atrag atenția…