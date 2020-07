Trei blonde doreau sa devina detectivi Trei blonde ce doreau sa devina detectivi s-au prezentat la examen la academia de politie. Examinatorul le arata o fotografie a unui suspect, si ca sa le testeze puterea de observatie, le intreaba cum anume il vor recunoaste pentru a-l aresta. Prima blonda: – Aaa, e usor Suspectul are doar un ochi. -Asta pentru ca fotografia e din profil, raspunde enervat examinatorul. Se duce la cea de a doua blonda, ii arata poza si o intreaba cum recunoaste suspectul. Tipa zambeste increzatoare si spune: -Ce simplu! Suspectul are doar o ureche. – Ce e cu voi doua?! Nu vedeti ca poza e din profil?! Normal ca… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

